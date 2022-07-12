أوكرانيا: عملية رفع القيود من الموانئ لتصدير الحبوب يجب أن تتم بإشراف أممى

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الأوكرانية، إن عملية رفع القيود من الموانئ لتصدير الحبوب يجب أن تتم بإشراف أممي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مليار يورو من المساعدات المالية الإضافية الكلية لأوكرانيا لتلبية احتياجات البلاد ذات الأولوية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن مجلس الاتحاد - في بيان له - "إن المجلس قرر اليوم تقديم مليار يورو من المساعدات المالية الكلية الإضافية لأوكرانيا بشكل عاجل، بالإضافة إلى المساعدات المالية الكلية الطارئة البالغة 1.2 مليار يورو، والتي تم صرفها في وقت سابق من هذا العام".

وأوضح الاتحاد إن إجمالي الدعم المالي الكلي من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية وصل إلى 2.2 مليار يورو، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يزداد أكثر خلال الأشهر المقبلة.

ولفت البيان إلى أن المساعدات المالية الإضافية هي جزء من الجهد الدولي غير العادي من قبل المانحين الثنائيين والمؤسسات المالية الدولية لدعم أوكرانيا في هذا المنعطف الحرج، مبينا أنه سيتم صرف المساعدة المالية بمجرد الاتفاق على مذكرة تفاهم مع السلطات الأوكرانية.