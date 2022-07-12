أسطول الشمال الروسى: بدء تدريبات تكتيكية لمكافحة الغواصات فى بحر بارنتس

كتب أحمد عرفة

أعلن أسطول الشمال الروسي عن تدريبات تكتيكية لمكافحة الغواصات فى بحر بارنتس، وفقا لروسيا اليوم.

وقال أسطول الشمال الروسي، إن "سفن "يونجا" و"بريست" الصغيرة المضادة للغواصات التابعة لأسطول الشمال، انطلقت إلى بحر بارنتس للقيام بأنشطة تدريب قتالية مخطط لها كجزء من مجموعة سفن البحث والهجوم، لافتا إلى أن السفن بدأت إجراء تمرين تكتيكي تجريبي للبحث عن غواصات العدو المفترض وتدميرها.

وأوضح أسطول الشمال الروسى، أنه ستقام التدريبات على عدة مراحل، كما سيشارك فيها الطيران المضاد للغواصات التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للأسطول الشمالي.