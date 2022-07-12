أستاذ الاقتصاد: بريطانيا تشهد ارتفاعا كبيرا فى الأسعار وسط توقعات بزيادة جديدة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أحمد عبود أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة بورنموث ببريطانيا، إن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بريطانيا في الفترة الحالية سببها نقص الموارد، والأزمة الخاصة بسلاسل الإنتاج ، والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن بريطانيا تشهد ارتفاع كبير في الأسعار، وسط توقعات بزيادة الأسعار مرة أخرى في سبتمبر المقبل.

وأضاف أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة بورنموث ببريطانيا، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن هناك ركود اقتصادى رهيب بسبب كورونا وانخفاض في معدلات الإنتاج والدخل القومى.

وتابع أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة بورنموث ببريطانيا، أن الركود أدى لضخ أموال وهو ما أدى لنمو اقتصادى لبعض دول العالم في نهاية 2021 وبداية 2022، وبعدها بدأت حرب أوكرانيا وروسيا وأزمة سلاسل امتداد وأدى لارتفاع الأسعار وأزمة تضخم من الصعب التحكم فيها بسبب ندرة الموارد ، واتجهت معظم دول العالم لرفع فائدة لتخفيض معدلات التضخم.