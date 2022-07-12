وزيرة المالية الهولندية تحذر: استمرار التضخم يؤدي لتراجع مستويات المعيشة في أوروبا

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حذرت وزيرة المالية الهولندية "سيجريد كاج " من أن استمرار ارتفاع معدل التضخم سيتسبب في تراجع مستويات المعيشة وانتشار الفقر عبر أنحاء القارة الأوروبية.

ونقل المرصد الإخباري للاتحاد الأوروبي عن كاج، قولها، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء "إنه يتعين علينا أن ندرك أننا سنصبح فقراء، وأن الفقر سيكون بشكل جماعي.. يجب علينا العمل من أجل رعاية العائلات التي تحتاج إلى رعاية، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكننا الاستمرار في تقديم تعويضات مالية لها لأن التعويضات لا يمكن أن تكون مستدامة مالياً ".

وأشارت إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى موارد مالية تتيح لها إمكانية الاستثمار في التدابير المتعلقة بظاهرة التغير المناخي.