اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 06:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة المالية الهولندية تحذر: استمرار التضخم يؤدي لتراجع مستويات المعيشة في أوروبا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 05:03 م
وزيرة المالية الهولندية تحذر: استمرار التضخم يؤدي لتراجع مستويات المعيشة في أوروبا التضخم
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت وزيرة المالية الهولندية "سيجريد كاج " من أن استمرار ارتفاع معدل التضخم سيتسبب في تراجع مستويات المعيشة وانتشار الفقر عبر أنحاء القارة الأوروبية.

ونقل المرصد الإخباري للاتحاد الأوروبي عن كاج، قولها، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء "إنه يتعين علينا أن ندرك أننا سنصبح فقراء، وأن الفقر سيكون بشكل جماعي.. يجب علينا العمل من أجل رعاية العائلات التي تحتاج إلى رعاية، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكننا الاستمرار في تقديم تعويضات مالية لها لأن التعويضات لا يمكن أن تكون مستدامة مالياً ".

وأشارت إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى موارد مالية تتيح لها إمكانية الاستثمار في التدابير المتعلقة بظاهرة التغير المناخي.

 


وزيرة المالية الهولندية

هولندا

مستويات المعيشة في أوروبا

أوروبا

التضخم



الموضوعات المتعلقة

تضخم وارتفاع أسعار الوقود.. العالم يعيش كابوسا اقتصاديا.. فيديو

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 02:59 م

أستاذ تمويل للقناة الأولى: العالم يواجه أكبر موجة تضخم منذ 40 سنة.. فيديو

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:50 م

3 تحديات تهدد جو بايدن قبل 4 أشهر على الانتخابات النصفية الأمريكية الأكثر صعوبة.. الاقتصاد الأولوية عند الناخبين فى ظل ارتفاع التضخم.. حوادث إطلاق النار تزيد الصراع حول حق حمل السلاح.. و"الإجهاض" ينضم للقائمة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 03:00 ص

العالم يواجه تحديات اقتصادية وتضخما عالميا متأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية

الإثنين، 11 يوليه 2022 10:19 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة