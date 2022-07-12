أسباب الشعور بآلام أسفل الظهر.. قلة الحركة والوزن الزائد الأبرز

فاطمة ياسر

هل تعانى من آلام أسفل الظهر؟.. إذاً عليك التعرف على الأسباب المحتملة والمؤدية لهذا الأمر، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" الطبي.

جميع الأشخاص الذين يعانون من ألم أسفل الظهر يعتقدون أن حمل الأشياء ثقيلة الوزن وراء الشعور بتلك الآلام، ولكن فى حقيقة الأمر أن هذا الأمر يعد سببا من ضمن أسباب كثيرة.

بكل تأكيد أن الشعور بألم الظهر من الأمور الصعبة التى يصعب تحملها، لأنها تعيق الشخص المصاب من ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعى، بسبب الألم الذى يشعر به، لذا يجب التعرف على الأسباب وهي:

-قلة الحركة:



عدم ممارسة أى نشاط يومي يعد من الأسباب المؤدية لضعف الظهر، لذا تزداد فرص الإصابة بألم شديدة فيه، خاصة أسفله، ويجب ممارسة التمارين الرياضية يوميا لتجنب مضاعفات قلة الحركة على الظهر.

-حمل الأشياء ثقيلة الوزن وبطريقة خاطئة:



اتباع عادات خاطئة على الظهر تعرضه للألم والمضاعفات الصحية، فحمل الأشياء الثقيلة يعد من الأمور الخاطئة، وأيضا حمل الأشياء ذات الأوزان الثقيلة.

-زيادة الوزن:



أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن زيادة الوزن من الأمور المسببة للإصابة لألم والعديد من المضاعفات الصحية على الظهر، لذا يجب التخلص من الوزن الزائد، وتقوية عضلات الظهر.