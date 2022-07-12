أخبار مصر.. أولى رحلات الحجاج القادمة من جدة تصل مطار القاهرة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها استقبل مطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الثلاثاء أولى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران رقم ms664، التي تقل الحجاج فى مرحلة العودة قادمة من جدة، ومن المقرر أن يتم تسير عدة رحلات علي مدار اليوم لنقل الحجاج من جدة والمدينة المنورة.

وأنهى الحجاج إجراءات وصولهم من مبنى الرحلات الموسمية بالمطار المخصص لرحلات الحج والعمرة تحت إشراف قيادات شركة ميناء القاهرة وإدارة الجمارك لتذليل العقبات أمام الحجاج، كما شهدً محيط الصالة الموسمية بالمطار توافد أهالى الحجاج لاستقبال ذويهم.

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوتًا لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، خلال تأديتهم لطواف الوداع... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

رسميا.. روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر لمدة 4 سنوات مقبلة.. فيديو توصل الاتحاد المصري لكرة القدم، لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة خلفا لإيهاب جلال.

من ناحية أخرى، أخطر اتحاد الكرة، البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بترشيحه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لجائزة أفضل مدير فني في أفريقيا، كما أخطرت الجبلاية المدرب البرتغالي بموعد الحفل الذي سيقام فى المغرب يوم 21 يوليو الجارى.

فيما أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا إلى نظيره الأفريقي "كاف" للاستفسار عن مصير جولتي شهر سبتمبر، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

التضامن: عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة الخميس



أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عودة أول أفواج حج الجمعيات إلى القاهرة بدءًا من يوم الخميس المقبل؛ حيث يعود حجاج محافظة الجيزة وعددهم 225 حاجًا من مطار جدة إلى القاهرة.

وقالت الوزارة، أن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج ، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات وعددهم 3000 حاج إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة وعددهم 1100 حاج، أما المجموعة الثانية وبلغ عددها 1900 حاج، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.

وأكدت الوزارة إن إدارة البعثة ستبدأ في تفويج المجموعة التي بدأت رحلتها من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، بداية من غد الأربعاء 13 يوليو، على أن يتم استكمال تفويجهم تواليا إلى المدينة حتى بداية الأسبوع المقبل، كما أن البعثة نسقت مع شركة مصر للطيران لنقل حجاجنا العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار بقرية الحجاج قبل معاد السفر بـ6 ساعات.

طقس حار بالقاهرة الكبرى غدا وشديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 34 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأنشطة الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 2: 2.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.

السلطات الليبية تعلن غرق ثلاثة مواطنين مصريين على شواطئ صبراتة



أعلنت السلطات الليبية، أمس الإثنين، غرق ثلاثة أشقاء يحملون الجنسية على شواطئ مدينة صبراتة غرب البلاد، مشيرا إلى تمكن هيئة الوطنية فى ليبيا من انتشال جثة مواطن مصرى، والبحث عن جثامين اثنين آخرين أشقاء على شواطئ صبراتة.

وأكدت هيئة السلامة الوطنية الليبية، إنقاذ ثلاثة آخرين من الغرق في منطقة تاجوراء، موضحة أنها تلقت بلاغا يفيد بغرق ثلاثة مصريين الأحد، حيث خرجت دورية تابعة للإنقاذ البحرى، وجرى إخراج أحدهم وجارٍ البحث على الشخصين الآخرين.

وفي الواقعة الثانية، خرجت فرقة البحث والإنقاذ بوحدة الإنقاذ البحري تاجوراء، استجابة للبلاغ الوارد عن وجود حالات غرق بمصايف 32 بتاجوراء، حيث جرى إنقاذ ثلاثة وتوفي شخص رابع.

في سياق آخر، أكد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا، نيكولاى أورلاندو، التزام بلاده بالعمل مع فرنسا من أجل مساعدة الليبيين فى حل المختنق الحالى والذهاب إلى الانتخابات.