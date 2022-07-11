وزير الصحة السعودي يُعلن نجاح خطط الحج الصحية وخلوه من الأمراض

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أعلن وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1443هـ، مؤكدا خلّوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة، وتقديم الخدمات الصحية لنحو 130 ألف حاج.

وأوضح الجلاجل - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، عملت في المنظومة الصحية أكثر من 230 منشأة صحية عبر جميع القطاعات الصحية، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، عبر نقاط طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وفي المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، وفي كافة المشاعر المقدسة، ومختلف المنافذ، بهدف تقديم جميع الخدمات للرعاية الأولية، والخدمات الطبية التخصصية للحجاج والمعتمرين بأسهل الطرق وبفاعلية أكثر.

وعلى صعيد الحالات المتعلقة بفيروس كورونا، أكد وزير الصحة السعودي أنه تم تسجيل عدد محدود من الحالات في المشاعر المقدسة بلغت 38 إصابة دون تسجيل حالات ثانوية، وتم التعامل معها وفق البروتوكلات الصحية، مع تسهيل مهمتهم لإكمال حجهم.