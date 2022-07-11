وزير اقتصاد ألمانيا: الشتاء المقبل سيكون صعبا ويجب أن نستعد جيدا

كتب أحمد عرفة

انتقد روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني اعتماد بلاده على روسيا، وقال وزير اقتصاد ألمانيا، إن الشتاء المقبل سيكون صعبا ويجب أن نستعد جيدا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

فيما قالت الممثلة الرسمية لمجلس الوزراء الألماني، كريستيانه هوفمان إن الحكومة الألمانية تأمل أن يعود خط "السيل الشمالي-1" لنقل الغاز إلى العمل بكامل طاقته بعد عودة مضخة شركة "سيمنس" الألمانية من مونتريال بكندا.

وأضافت الممثلة الرسمية لمجلس الوزراء الألماني أنه من الواضح أن روسيا بررت خفض إمدادات الغاز عبر (السيل الشمالي) بالقول إن المضخة التي تم إصلاحها لم تتم إعادتها من كندا، والآن، تم القضاء على هذا السبب، موضحة أنه تم التوصل إلى اتفاق مماثل بشأن تسليم هذه المضخة مع كندا، لذلك يعود الأمر الآن إلى روسيا.

وتابعت الممثلة الرسمية لمجلس الوزراء الألماني : إننا نرحب بشدة بقرار الشركاء الكنديين القضاء على السبب العام في انخفاض تدفق الغاز"، ورفض ممثل وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية في نفس الإحاطة التكهن بأي شيء حول هذه القضية التي تدخل في اختصاص شركة "سيمنس".