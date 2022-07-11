وزيرة خارجية بريطانيا تعلن ترشحها لخلافة جونسون..وخطتها تعتمد على خفض الضرائب

أعلنت ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية، الترشح لقيادة حزب المحافظين لتحل محل بوريس جونسون في مقال في صحيفة التلجراف، ووعدت بخفض الضرائب في محاولة منها لاستمالة الأصوات، مشيرة إلى أنها ستلغي رفع التأمين الوطني المثير للجدل، والذي كان قد أدخله منافسها ريشي سوناك.
كتبت تروس: "سأقاتل فى الانتخابات كمحافظة وأحكم كمحافظة"، ووعدت "بالبدء في خفض الضرائب من اليوم الأول" للمساعدة في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة التي شهدت أسعارًا قياسية للطاقة والغذاء والوقود، وسط ارتفاع التضخم إلى 9.1 في المائة - وهو أعلى معدل له منذ 40 عامًا.
وقالت تروس في مقالها، بإنه "ليس من الصواب فرض الضرائب الآن" وأنها كرئيسة للوزراء ستتخذ "إجراءات فورية" للمساعدة في تكاليف المعيشة، كما المحت الى انها ستفكر في إجراء تغييرات على خطط لزيادة ضريبة الشركات في أبريل 2023 ، قالت إنها ستحافظ على المنافسة الضريبية.
وقالت وزيرة الخارجية إنها ستجعل القطاع الخاص ينمو بوتيرة أسرع من القطاع العام ، مع خطة طويلة الأجل لتقليص حجم الدولة والعبء الضريبي.
وكتبت: "تحت قيادتي ، كنت سأبدأ في خفض الضرائب من اليوم الأول لاتخاذ إجراءات فورية لمساعدة الناس على التعامل مع تكاليف المعيشة .. أود عكس زيادة التأمين الوطني التي جاءت خلال شهر أبريل ، والتأكد من الحفاظ على تنافسية ضريبة الشركات حتى نتمكن من جذب الأعمال والاستثمار إلى بريطانيا ، ووضع ديون Covid على أساس طويل الأجل."
قالت تروس إن خطتها ستعيد البلاد إلى المسار الصحيح نحو أن تصبح "قوة عالية النمو وإنتاجية عالية"، وأضافت: "إنها مبنية على فلسفة محافظة واضحة وطويلة الأمد ، بما في ذلك الإصلاح الجريء في جانب العرض".
ووعدت وزير الخارجية البريطانية بأنها "ستبدأ العمل على الفور" من أجل ضمان هزيمة روسيا في أوكرانيا، واستعادة عافية الاقتصاد البريطاني.
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