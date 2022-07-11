وزيرة خارجية بريطانيا تعلن ترشحها لخلافة جونسون..وخطتها تعتمد على خفض الضرائب

كتبت: نهال أبو السعود ‏

أعلنت ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية، الترشح لقيادة حزب المحافظين لتحل محل بوريس جونسون في ‏مقال في صحيفة التلجراف، ووعدت بخفض الضرائب في محاولة منها لاستمالة الأصوات، مشيرة إلى أنها ستلغي رفع ‏التأمين الوطني المثير للجدل، والذي كان قد أدخله منافسها ريشي سوناك.‏

كتبت تروس: "سأقاتل فى الانتخابات كمحافظة وأحكم كمحافظة"، ووعدت "بالبدء في خفض الضرائب من اليوم الأول" ‏للمساعدة في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة التي شهدت أسعارًا قياسية للطاقة والغذاء والوقود، وسط ارتفاع التضخم ‏إلى 9.1 في المائة - وهو أعلى معدل له منذ 40 عامًا.‏

وقالت تروس في مقالها، بإنه "ليس من الصواب فرض الضرائب الآن" وأنها كرئيسة للوزراء ستتخذ "إجراءات فورية" ‏للمساعدة في تكاليف المعيشة، كما المحت الى انها ستفكر في إجراء تغييرات على خطط لزيادة ضريبة الشركات في ‏أبريل 2023 ، قالت إنها ستحافظ على المنافسة الضريبية.‏

وقالت وزيرة الخارجية إنها ستجعل القطاع الخاص ينمو بوتيرة أسرع من القطاع العام ، مع خطة طويلة الأجل ‏لتقليص حجم الدولة والعبء الضريبي.‏

وكتبت: "تحت قيادتي ، كنت سأبدأ في خفض الضرائب من اليوم الأول لاتخاذ إجراءات فورية لمساعدة الناس على ‏التعامل مع تكاليف المعيشة .. أود عكس زيادة التأمين الوطني التي جاءت خلال شهر أبريل ، والتأكد من الحفاظ ‏على تنافسية ضريبة الشركات حتى نتمكن من جذب الأعمال والاستثمار إلى بريطانيا ، ووضع ديون ‏Covid‏ على أساس ‏طويل الأجل."‏

قالت تروس إن خطتها ستعيد البلاد إلى المسار الصحيح نحو أن تصبح "قوة عالية النمو وإنتاجية عالية"، وأضافت: ‏‏"إنها مبنية على فلسفة محافظة واضحة وطويلة الأمد ، بما في ذلك الإصلاح الجريء في جانب العرض".‏

ووعدت وزير الخارجية البريطانية بأنها "ستبدأ العمل على الفور" من أجل ضمان هزيمة روسيا في أوكرانيا، واستعادة ‏عافية الاقتصاد البريطاني‎.‎