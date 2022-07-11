اليوم السابع
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الإثنين، 11 يوليه 2022 01:22 م
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الرئيسية صحة وطب

من أجل صحة قلبك.. كم ساعة من النوم تحتاجها فى اليوم؟

الإثنين، 11 يوليه 2022 12:02 م
من أجل صحة قلبك.. كم ساعة من النوم تحتاجها فى اليوم؟ النوم وصحة القلب
كتبت أمل علام

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يقول الخبراء إن نوعية النوم تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية، لكن السؤال المهم هنا "كم هي الساعات المطلوبة لذلك؟"

بحسب موقع (verywellhealth) المتخصص في الشؤون الصحية، فقد أضافت جمعية القلب الأمريكية النوم إلى قائمة العوامل التي تؤثر في مستوى صحة القلب، وحددت عدد ساعات النوم المناسبة.

وذكرت دراسة نشرت في دورية تابعة لهذه الجمعية أن النوم يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على صحة القلب، وأوصى الباحثون الفئات العمرية المختلفة بعدد ساعات النوم المناسبة لها لتجنب العواقب الوخيمة، وكانت على النحو التالي:

الأطفال ما بين 0- عام واحد: 16 ساعة.

الأطفال ما بين 1- 2: 11- 14 ساعة.

الأطفال ما بين 3- 5 سنوات: 10- 13 ساعة.

الأطفال ما بين 6 - 12: 9- 12 ساعة.

الأشخاص ما بين 13-  18عاما: 8- 10 ساعات.

الأشخاص التي تزيد عمرها عن 19 عاما: 7- 9 ساعات.

وراجعت الدراسة السجلات الصحية لأكثر من 23 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 2- 79 عاما، وقارنوا بين متوسط عدد ساعات نوم هؤلاء وتوصيات الأكاديمية الأميركية لصحة النوم.

ولاحظ الباحثون أن وجود ارتباط بين ساعات النوم الكافية وصحة القلب، التي تتأثر أيضا بسلوكيات أخرى مثل النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني.

وقال الباحث المشارك في الدراسة، دونالد لويد جونز، إن المعدل المناسب كان في النوم ما بين 7- 9 ساعات بالنسبة إلى البالغين.

وأضاف أنه في حال تجاوز المرء هذه الساعات فلن يكون الأمر مفيدا له.

كيف يمكن لقلة النوم أن تؤثر على صحة القلب؟

يقول الأطباء إن قلة النوم يمكن أن تعرض الشخص لخطر مشاكل القلب الحادة مثل النوبة القلبية، وبدأت الدراسات في السنوات الأخيرة الإشارة إلى ارتباط الأمرين.

وتفصيلا، عندما يرتفع نبض قلب الأشخاص أثناء النوم أو ينخفض يحدث تشبع للأكسجين في أجسامهم في تلك الساعات، ويمكن أن تحدث مشكلات صحية في القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، وهذا كله يرتبط أصلا بعدد ساعات النوم.


صحة القلب

ارتباط النوم بصحة القلب

امراض القلب والاوعية الدموية

القلب

الاوعية الدموية



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