مقتل سيدة على يد زوجها لرفضها منحه أموالا بشبرا الخيمة.. والنيابة تقرر حبسه

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع سيدة على يد زوجها إثر مشاجرة نشبت بينهما لرفضها منحه أموالا، حيث سدد لها طعنات بسلاح أبيض "مقص" أودى بحياتها علي الفور، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفاة وتفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث، كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور علي جثة سيدة داخل منزلها غارقة في دمائها وبها آثار طعن، بشارع ترعة الشابوري، دائرة القسم.

علي الفور انتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائي لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليها تدعى "عبير م"، 33 عاما، تعمل مربية في حضانة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "إبراهيم ا"، مدرس، 37 عاما، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بسبب رفضها إعطائه أموالا، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.