مصرع سيدة صدمها القطار فى بنى سويف

البداية بتلقي مديرية أمن بني سويف بلاغ بالعثور على جثة سيدة قرب شريط السكة الحديد بين قريتي طنسا والبرانقة بمركز ببا جنوب المحافظة، حيث وجه اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه رجال المباحث إلى مكان الحادث لكشف ملابسات الحادث والتعرف على هوية المتوفاة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لسيدة مجهولة جاري التعرف على هويتها وبياناتها، حيث عثر على جثتها قرب شريط السكة الحديد بين قريتي طنسا والبرانقة، وحاولت المرور من مكان غير مخصص للعبور بشريط السكة الحديد فاصطدم بها أحد القطارات ما تسبب في وفاتها في الحال، جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة والتعرف على هوية المتوفاة وكشف ملابسات الحادث،