اليوم السابع
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مصر تنجح فى تحويل عجز الطاقة الكهربائية إلى فائض خلال 8 سنوات.. انفوجراف

الإثنين، 11 يوليه 2022 09:00 ص
مصر تنجح فى تحويل عجز الطاقة الكهربائية إلى فائض خلال 8 سنوات.. انفوجراف الانفوجراف
كتبت أسماء أمين

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نجحت الدولة المصرية خلال 8 سنوات من التحول فى عجز الطاقة الى فائض نتيجة المشروعات العديدة التي تم تنفيذها.

 

1- 886 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة فى قطاع الطاقة (الكهرباء).

2- تحويل عجز الطاقة الكهربائية المُولدة، بمتوسط عجز يومى 6 آلاف ميجاوات عام 2014، إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات فى 2020.

 -3إضافة نحو 28 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية، بما يعادل ضعف ما كان متوفراً فى 2014، وبلغ إجمالى القدرات المُضافة حوالى 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، خلال الثمان سنوات الماضية وانتهت تماماً ظاهرة "انقطاع الكهرباء.

4- تحقيق 116% معدل نمو فى صادرات الطاقة الكهربائية.

5-تقدم مصر 44 مركز فى مؤشر جودة التغذية الكهربائية.

6- تحقيق 198% معدل نمو فى القدرات الكهربائية الأسمية.

7- تقدم مصر 6 مراكز فى مؤشر "جاذبية الطاقة المتجددة".

 

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الكهرباء

مشروعات الكهرباء

صادرات الكهرباء

الطاقة المتجددة

اخبار الاقتصاد



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