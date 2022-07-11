مصرع شاب غرقا فى مياه دمياط الجديدة وجار البحث عن جثته

دمياط - فريق المحافظات

لقى شاب مصرعه غرقا بمياه شواطئ مدينة دمياط الجديدة، وذلك عقب قيامها بالنزول لأحد شواطئ المدينة برفقة مجموعة من زملائه.



وجاءت المعلومات الأولية أن شاب يدعى محمد صبح غالى، 20 عام، لقى مصرعه أثناء قيامه بإجراء مسابقة سباحة داخل شواطئ مدينة دمياط الجديدة.



وجارى البحث عن جثمانه من قبل رجال الإنقاذ بالتنسيق مع الإنقاذ النهرى، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله واستخراج تصريح الدفن.



وفى سياق متصل لقى شخص يدعى سامح حسونة، 19 عام مصرعه بأحد شواطئ مدينة رأس البر، وذلك بسبب تجاوزه الحدود المصرح بها من قبل إدارة الشواطئ بالمدينة وقد تم انتشال جثمانه وإيداعه داخل مستشفى 107 برأس البر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله واستخراج تصريح الدفن

