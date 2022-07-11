اليوم السابع
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مصرع زوجين وطفلهما إثر حادث انقلاب سيارة فى الشرقية

الإثنين، 11 يوليه 2022 07:51 ص
مصرع زوجين وطفلهما إثر حادث انقلاب سيارة فى الشرقية انقلاب سيارة - ارشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقي زوحين وطفلهما مصرعهم، مساء أمس؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في طريق الكسارة – الصالحية الجديدة، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية.
 
تلقى اللواء محمد والى، مدير امن الشرقية، إخطارًا يفيد إشارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في طريق الكسارة – الصالحية الجديدة، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.
 
وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم 7559 (ر ن أ)، ما أسفر عن وفاة قائدها وزوجته وطفلهما جراء الحادث.
 
جرى نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى الصالحية الجديدة المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.
 

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