مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل المواطنين لقضاء وقت ترفيهى بثالث ليالى العيد

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة التى أطلقتها الوزارة بقيادة وزير الشباب والرياضة، تحت شعار " العيد أحلى بمراكز الشباب " تهدف لرسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين بالقرى ومدن المحافظة ، هذا وقد أصدر محروس تعليماته بتشكيل غرفة عمليات مركزية مشكلة من فريق إدارتي الشباب والطلائع لمتابعة فاعليات الاحتفالية بمراكز الشباب، ووجه بتكثيف التغطية الإعلامية من خلال المركز الإعلامي بالمديرية والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب.

وأضاف محروس، تمكنت مراكز شباب كفر الشيخ من جذب المواطنين على اختلاف أعمارهم لقضاء "يوم ترفيهي للطلائع والشباب "، ومشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب، وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم، حرصا من الوزارة على إدخال البهجة والسعادة في نفوس رواد الهيئات الشبابية، يأتى ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

جدير بالذكر أن تنفيذ مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب ، ويوم ترفيهي بمراكز الشباب يأتى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب "بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى يهدف إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ، وبتوجيهات من القيادة السياسية لجعل الرياضة أسلوب حياة لكافة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.



الاقبال على مراكز الشباب بكفر الشيخ



تعدد الالعاب بمراكز الشباب