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مراسل إكسترا نيوز بنيويورك: ارتفاع الأسعار فى أمريكا قد يمتد للعام المقبل

الإثنين، 11 يوليه 2022 05:27 م
مراسل إكسترا نيوز بنيويورك: ارتفاع الأسعار فى أمريكا قد يمتد للعام المقبل التضخم
كتب أحمد عرفة

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قال ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز في نيويورك، إن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في أزمة اقتصادية أمريكية، موضحا أن الديمقراطيين أرجعوا هذه المسألة إلى السياسة الخاطئة لجو بايدن وليس كمال تدعى الإدارة الأمريكية إلى أن اللوم يأتى بسبب أزمة كورونا.

وأضاف مراسل إكسترا نيوز في نيويورك، خلال تصريحات للقناة، أن السياسة الخاطئة للإدارة الأمريكية، أوصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الأمر سواء أزمة طاقة أو الغذاء، وهذا سيدفع ثمنه الحزب الديمقراطى في التجديد النصفى للكونجرس والانتخابات الرئاسية الأمريكية .

وتابع مراسل إكسترا نيوز في نيويورك،، أن أي أسعار ترتفع في الولايات المتحدة الأمريكية لا تعود لثمنها الطبيعى مرة أخرى، وقد يمتد الركود في الولايات المتحدة الأمريكية إلى العام المقبل، في ظل توقعات بانهيار الوضع الاقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية بنهاية هذا العام أو قد يمتد للعامين المقبلين.

 


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