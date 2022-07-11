محافظ الشرقية يشدد على تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة فى العيد

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، خاصة بمحيط المساجد والحدائق والمتنزهات، مشدداً على تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة والسفوحة بالشوارع على مدار اليوم للحفاظ على جو بيئى صحى ونقى والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدن، فضلاً عن استمرار حملات رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والتصدى لمحاولات البناء المخالف على الأراضى الزراعية مستغلين فترة الإجازات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين.

كثفت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد أعمال النظافة العامة لمداخل المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية، كما واصلت رئاسة المركز أعمال النظافة العامة ورفع التجمعات بشوارع المدينة والميادين لخلق جو بيئى صحي.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بأعمال رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة والكشافات بمركز ومدينة فاقوس بشوارع (الإنتاج - مدخل الديدامون الزراعى - المنشية الجديدة - أبو دهشان - إصلاح لوحة برج ابوالعمر - اصلاح لوحة كشك ابو تمراز)، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.

وفى سياق متصل، قامت رئاسة المركز بتكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات بالمدينة بالوردية الليلية واشتملت الأعمال على مناطق (المنشية - أنقيزة - منية المكرم - الساحة الشعبية - كفرالبلاسى - احمد حلمى).

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا برفع جميع تراكمات القمامة من النقط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة ومتابعة سيارة رش المياه غير الصالحة للشرب، وذلك لرى الأشجار وغسل التلتوارات ورش الطرق ورفع السفوحة من المداخل الرئيسية للمدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم برفع الأتربة والسفوحة بعد كنسها من المداخل الرئيسية للمدينة بمدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ومدخل ميت غمر وبخروج سيارات رئاسة المركز لرفع القمامة من داخل شوارع المدينة، تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية بالمدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بمتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة من كافة الشوارع الفرعية والرئيسية بالمدينة لخلق جو بيئى صحى ونقى للمواطنين.