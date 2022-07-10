شرطة سريلانكا: اعتقال 3 أشخاص لتورطهم بحرق منزل رئيس الوزراء

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أعلنت شرطة كولوبيتيا في سريلانكا إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص لصلتهم بالحرق المتعمد لمنزل رئيس الوزراء رانيل ويكراماسينج في العاصمة كولومبو الليلة الماضية.



وأشارت شرطة كولوبيتيا وفقا لصحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية، اليوم الأحد إلى أنها تجري مزيدا من التحقيقات للقبض على المشتبه بهم الآخرين المتورطين في إضرام النار في مسكن رئيس الوزراء أثناء الاضطرابات التي حدثت بالأمس.



وكان آلاف المحتجين قد اقتحموا أمس مقر الرئاسة السريلانكية في فورت وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا، واستيلاء المتظاهرين على منزل الرئيس والأمانة الرئاسية.



وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا آبيواردينا، في بيان مصور، "إن الرئيس اتخذ قرار التنحي في 13 يوليو لضمان تسليم سلمي للسلطة، لذلك أطلب من الناس احترام القانون والحفاظ على السلام".



وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي، وبات الإفلاس وشيكا، كما تواجه أزمة كبيرة في الوقود ونقص الأدوية.