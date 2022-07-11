اليوم السابع
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الإثنين، 11 يوليه 2022 11:31 م
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ماذا يعنى انخفاض اليورو ليتساوى مع الدولار لأول مرة منذ 20 عاما؟

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:13 م
ماذا يعنى انخفاض اليورو ليتساوى مع الدولار لأول مرة منذ 20 عاما؟ يورو - أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب

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انخفض اليورو لأقل مستوى له منذ 20 عاما ليقترب من التساوى مع الدولار الأمريكى.. ويرصد "اليوم السابع" فى نقاط ماذا يعنى نقطة التعادل بين الدولار واليورو.
 
- محتمل أن يحدث تأثيرًا مهمًا على الاستثمار وأسواق المال والعملات فى العالم.
 
- تسعى البنوك المركزية فى العالم فى السيطرة على التضخم والذى يعنى ارتفاع الأسعار عن طريق رفع أسعار الفائدة.
 
- هناك 8 اجتماعات لأسعار الفائدة فى السنة يعقدها كل بنك مركزى فى العالم.
 
- البنك المركزى الأمريكى رفع الفائدة 3 مرات حتى الآن فى 2022 بنسبة 1.5% لتسجل الفائدة على الدولار 1.75% مما أعطى مزيدًا من القوة للعملة الأمريكية وسط توقعات باستمرار سياسة رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 4% حتى نهاية العام المقبل.
 
- الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة فى التأثير السلبى على اقتصاديات دول أوروبا نظرًا لأنها تستورد 40% من الطاقة من روسيا.
 
- ارتفاع التضخم فى أوروبا لأكثر من 8% فى بعض الدول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتأخر البنك المركزى الأوروبى فى رفع أسعار الفائدة أدى إلى تراجع اليورو.

الدولار

اليورو

الاتحاد الأوروبى



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