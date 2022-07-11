لو ما لكش فى اللحمة.. 5 وجبات خفيفة من البروتين مفيدة لإنقاص الوزن

كتبت إيناس البنا

اللحوم هى الوجبات الأساسية فى العيد وهى المصدر الرئيسي للبروتين، لكن بعض الأشخاص لا يحبون تناول اللحوم، لذا يمكنهم استبدالها بمصادر أخرى للبروتين، وكذلك تساعدهم هذه الأطعمة فى خطة إنقاص الوزن، ووفقا لموقع "healthline"، فإن بعض الوجبات الخفيفة التي يمكن للشخص تناولها أثناء اتباع نظام غذائي أن تبعده عن تناول الأطعمة الدسمة.

البيض المسلوق:



من المعروف أن البيض له فوائد صحية مختلفة وأن تناول البيض المسلوق في وجباتهم الخفيفة يساعد في الحصول على وجبة خفيفة سريعة، البيض مرتفع في البروتين ويمكن أن يساعد تناول أعداد معتدلة منه في تعزيز فقدان الوزن.

الجبن القريش:



تعد بمثابة وجبة خفيفة كبيرة بسبب المحتوى الكبير من البروتين بها، يمكن تناول الجبن القريش بمفرده وكذلك مع الفواكه الأخرى.

الفستق:



الفستق من المكسرات ذات مصدر كبير للبروتين وأيضًا وجبة خفيفة رائعة، يعتبر الفستق المقشر أفضل لأنه يساعد في تتبع إشارات الجوع.

ألواح البروتين:



هذه من أفضل مصادر البروتين، لكن تناول الوجبات الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين وقليلة السكر، تحتوي ألواح البروتين عالية الجودة على 15-20 جم من البروتين لكل وجبة، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الأخرى مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين ب.

زبدة اللوز والتفاح:



قم بإقران فاكهتك المفضلة بزبدة اللوز، تحتوي زبدة اللوز على عناصر غذائية مثل فيتامين هـ والمنغنيز والمغنيسيوم والألياف والبروتين، تقترن زبدة اللوز جيدًا بالفواكه لتمنحك تجربة تناول وجبات خفيفة جيدة وقد لا ترغب في الوصول إلى تلك الوجبات السريعة غير الصحية.