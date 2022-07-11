لو عندك شكوى عن اللحوم.. طرق التواصل مع الطب البيطرى بمحافظة القاهرة

خصصت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أرقاما لتلقى الشكاوى خلال عيد الأضحى المبارك كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقى الشكاوى والبلاغات.

والأرقام هى (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057.

كما يتم تكثيف حملات اللحوم على المنشآت التى تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة من محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية من مباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشى الأغذية بمديريات الصحة.

كما تم تفعيل غرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة.

- ربط الغرفة بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة.

- تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم أثناء عيد الأضحى.