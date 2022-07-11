لوجانسك: تقرير قرية بوجوروديشنوي وتقدم القوات تجاه سلافيانسك

كتب أحمد عرفة

أكد فيتالي كيسيليف، مساعد وزير الشؤون الداخلية لجمهورية لوجانسك، أن قوات التحالف حررت قرية بوجوروديشنوي في دونيتسك، وسط تقدم القوات باتجاه تحرير سلافيانسك وباقي أراضي دونيتسك، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مساعد وزير الشؤون الداخلية لجمهورية لوجانسك، في بيان،: لقد حررت القوات المتحالفة قرية بوجوروديشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويجري تنظيم نقطة انطلاق قوية للهجوم على سلافيانسك.

وفى وقت سابق أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه في حال لم يحل الاتحاد الأوروبي مشكلة نقل البضائع إلى كالينينغراد، فإن رد روسيا سيكون ملائما.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن زاخاروفا: "نفذت الإدارات الروسية عملها المشترك بشأن إجراءات الرد، ويجب على ما يسمى بشركائنا الغربيين، وفي هذه الحالة المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، أن يفهموا أن الساعة تدق وللصبر حدود .. مشيرة إلى أنه لم يبلغهم أحد رسميا بالتفاصيل، ولكننا قلنا مرارا علنا ولهم بشكل مباشر إن الإجابة ستكون ملائمة".

وقال ممثل المفوضية الأوروبية يوهانس باركوفي وقت سابق إن المفوضية الأوروبية لم تعد بعد توصيات للسلطات الليتوانية بشأن قضية عبور البضائع الروسية إلى كالينينغراد، لكنها على اتصال بالسلطات الليتوانية.