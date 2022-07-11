اليوم السابع
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الإثنين، 11 يوليه 2022 07:05 ص
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تشيد بتعيين مقرر خاص جديد لشئون حقوق الإنسان في بيونج يانج

الإثنين، 11 يوليه 2022 07:00 ص
كوريا الجنوبية تشيد بتعيين مقرر خاص جديد لشئون حقوق الإنسان في بيونج يانج رئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ

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أشادت كوريا الجنوبية، بتعيين إليزابيث سالمون مقررة خاصة جديدة للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
 
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- إن حكومة سول تتوقع أن تساهم سالمون في جهود المجتمع الدولي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بخبرتها وتجاربها التي اكتسبتها من سنوات النشاط في الأوساط الأكاديمية ومجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كخبيرة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون.
 
وأضاف البيان أن الحكومة الكورية الجنوبية ستواصل مجهودتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي والتعاون بنشاط مع المقررة الخاصة الجديدة.
 
يشار إلى أنه تم تعيين سالمون - التي تشغل منصب مديرة معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان بالجامعة البابوية الكاثوليكية في بيرو - مقررا جديدا خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انعقدت أول أمس الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة) .. وتستمر ولايتها لمدة عام واحد، يبدأ في الأول من أغسطس المقبل، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى ست سنوات.
 
وتم إنشاء منصب المقرر الخاص لأول مرة في عام 2004 للتحقق من حالة حقوق الإنسان في النظام المنعزل في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم التقارير ذات الصلة إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي والجمعية العامة.

كوريا الجنوبية

اليزابيث سالمون

الأمم المتحدة

حقوق الانسان فى كوريا الشمالية



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