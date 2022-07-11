قناة السويس تشهد عبور "AVIVA" أحد أكبر اليخوت السياحية فى العالم.. صور

يقوم بأعمال التوكيل الملاحي Gulf Egypt، ويعبر اليخت السياحي AVIVA لقناة السويس بعد زيارة سياحية استغرقت 24 ساعة لمنتجع الجونة بمدينة الغردقة، قادمًا من تايلاند.

ويمتلك اليخت واحد من أشهر الأثرياء في العالم وهو رجل الأعمال الشهير لويس جوزيف تشارلز، مالك نادي توتنهام الإنجليزي.

وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الهيئة وفي ضوء حرص الهيئة على تشجيع عبور السفن واليخوت السياحية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس القبطان شادي الصياد لتقديم درع الهيئة إلى قبطان اليخت كابتن Vasilis.

من جانبه، أبدى الكابتن Vasilis قبطان اليخت امتنانه لما لمسه خلال رحلته عبر القناة من تسهيلات للعبور مشيدا بتعاون مرشدي الهيئة وامتلاكهم المعرفة التامة بكيفية العبور الآمن عبر القناة.

وأشار قبطان اليخت إلى أن هذه هى الرحلة الخامسة له عبر قناة السويس والثانية له كقبطان لليخت وقد لاحظ مؤخرا قيام قناة السويس بمشروع تطوير في القطاع الجنوبي وهو الأمر الذي سيسمح بتعزيز عامل الأمان الملاحي للسفن العملاقة العابرة للقناة.