اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يوليه 2022 07:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قناة السويس تشهد عبور "AVIVA" أحد أكبر اليخوت السياحية فى العالم.. صور

الإثنين، 11 يوليه 2022 06:39 م
قناة السويس تشهد عبور "AVIVA" أحد أكبر اليخوت السياحية فى العالم.. صور عبور أكبر يخت لقناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الإثنين، عبور 68 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.6 مليون طن، وعبر اليخت السياحي AVIVA، المصنف كأحد أغلى اليخوت السياحية في العالم، ضمن قافلة الجنوب، في رحلته قادما من الغردقة متجها إلى تركيا، ويبلغ الطول الكلي لليخت السياحي AVIVA الذي يرفع علم بريطانيا  98.4 متر، وعرضه 17 مترا، فيما تبلغ حمولته 5000 طن.

يقوم بأعمال التوكيل الملاحي Gulf Egypt، ويعبر اليخت السياحي AVIVA لقناة السويس بعد زيارة سياحية استغرقت 24 ساعة لمنتجع الجونة بمدينة الغردقة، قادمًا من تايلاند. 
 
ويمتلك اليخت واحد من أشهر الأثرياء في العالم وهو رجل الأعمال الشهير لويس جوزيف تشارلز، مالك نادي توتنهام الإنجليزي.
 
وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الهيئة وفي ضوء حرص الهيئة على تشجيع عبور السفن واليخوت السياحية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس القبطان شادي الصياد لتقديم درع الهيئة إلى قبطان اليخت كابتن  Vasilis.   
 
من جانبه، أبدى الكابتن  Vasilis  قبطان اليخت امتنانه لما لمسه خلال رحلته عبر القناة من تسهيلات للعبور مشيدا بتعاون مرشدي الهيئة وامتلاكهم المعرفة التامة بكيفية العبور الآمن عبر القناة.
 
 وأشار قبطان اليخت إلى أن هذه هى الرحلة الخامسة له عبر قناة السويس والثانية له كقبطان لليخت وقد لاحظ مؤخرا قيام قناة السويس بمشروع تطوير في القطاع الجنوبي وهو الأمر الذي سيسمح بتعزيز عامل الأمان الملاحي للسفن العملاقة العابرة للقناة.
 
 
عبور أكبر يخت لقناة السويس (1)
عبور أكبر يخت لقناة السويس (1)

عبور أكبر يخت لقناة السويس (2)
عبور أكبر يخت لقناة السويس (2)

عبور أكبر يخت لقناة السويس (3)
عبور أكبر يخت لقناة السويس (3)

عبور أكبر يخت لقناة السويس (4)
عبور أكبر يخت لقناة السويس (4)

عبور أكبر يخت لقناة السويس (5)
عبور أكبر يخت لقناة السويس (5)

عبور أكبر يخت لقناة السويس (6)
عبور أكبر يخت لقناة السويس (6)

عبور أكبر يخت لقناة السويس (7)
عبور أكبر يخت لقناة السويس (7)
 
 

 


الاسماعيلية

قناة السويس الجديدة

محافظة الاسماعيلية

أكبر يخت فى العالم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة