فى خطوات بسيطة.. كيف تمنع تسوس الأسنان فى العيد

كتبت نهير عبد النبى

تسوس الأسنان من أبرز المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون وخصوصًا الأطفال، قد يكون ذلك بسبب إهمال غسل الأسنان أو بسبب مشاكل صحية أخرى، وفى التقرير التالي يقدم اليوم السابع خطوات بسيطة لمنع تسوس الأسنان وخصوصا في العيد وبعد تناول الأكلات الدسمة وفقًا لما ذكره موقع ariamedtour

1.اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم ويفضل باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، يمكن للفلورايد أن يجعل أسنانك أقوى من خلال تسريع عملية تمعدن مينا الأسنان وبالتالي منع تسوس الأسنان وتعزيز الإصلاح علاوة على ذلك تكون الأحماض أقل قدرة على التسبب في تآكل الأسنان عند وجود الفلوريد.

2- الخيط الطبي، يزيل التنظيف بالخيط جزيئات الطعام من بين أسنانك وكذلك البلاك يمكن استخدام بقايا الطعام هذه إذا لم يتم إزالتها ، بواسطة البكتيريا كمصدر للغذاء وتعزز تسوس الأسنان وتلف أسنانك، و يمكن أن يساهم الخيط أيضًا بشكل كبير في صحة اللثة.

3- استخدم غسول الفم بشكل يومي، يمكن أن يساعد غسول الفم في تطهير فمك وقتل البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان ، وإذا كان يحتوي على الفلورايد فهو يساعد أسنانك على أن تصبح أقوى.

4- النظام الغذائي له تأثير كبير على صحة أسنانك، الكالسيوم ضروري للغاية لصحة العظام والأسنان لأنه ضروري لعملية التمعدن، تعمل الأطعمة مثل الحليب والجبن والزبادي والسلمون واللوز والخضروات ذات الأوراق الخضراء والأطعمة الغنية بالكالسيوم على تعزيز صحة الأسنان الفوسفور ، في الأطعمة مثل البيض والأسماك واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان والمكسرات والفاصوليا ضروري أيضًا لعملية التمعدن.

5- لا تتناول وجبة خفيفة بشكل متكرر حاول تقليل عدد مرات تناول الطعام بين الوجبات توفر الوجبات الخفيفة مصادر غذائية للبكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان.

6- الأطعمة اللزجة أو السكرية أو المليئة بالكربوهيدرات ضارة بالأسنان بشكل خاص أسوأ مثال على ذلك الحلوى الحامضة تحتوي الحلوى الحامضة على أحماض وسكر وهي لزجة أيضًا هذا المزيج يخلق أسوأ كابوس لأسنانك. بدلًا من الحلوى الحامضة ، إذا كنت تشتهي شيئًا حلوًا ، فتناول قطعة من الشوكولاتة ، والتي يمكن غسلها بسهولة.