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ضبط 2 طن لحوم فاسدة خلال حملات للطب البيطرى بأسوان.. صور

الإثنين، 11 يوليه 2022 06:16 م
ضبط 2 طن لحوم فاسدة خلال حملات للطب البيطرى بأسوان.. صور حملات للطب البيطرى بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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شن أطباء إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان عدد من الحملات التفتيشية المكثفة و المكبرة علي مدار ثلاث أيام عيد الأضحى المبارك علي عدد من المطاعم ومعامل تجهيز الأطعمة والوجبات الجاهزة.

وشملت المضبوطات، كميات كبيرة من اللحم المفروم والشاورما والكبدة والدواجن المتبلة داخل نطاق محافظة أسوان تحت إشراف دكتور إبراهيم فتح الله مدير إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم.

وكانت الحملات مشكلة من كل من مدير عام مديرية الطب البيطري ومدير إدارة المجازروالتفتيش على اللحوم ودكتور صلاح إسماعيل مفتش بيطرى بإدارة مجازر المديرية تضم رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بجانب مديري ومسئولي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والبيئة والصحة والطب البيطرى، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
 
وأسفرت الحملة على ضبط 2 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وتنوعت مابين 901 كيلو جرام دواجن و602 كيلو جرام كبدة مستوردة و860 كيلو جرام مصنعات لحوم و648 كيلو جرام لحوم بقرى باجمالى مضبوطات 2099 كيلو جرام بإجمالي 2 طن و100 كيلو جرام لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى.
 
وكانت المخالفات للمضبوطات عرض وبيع لحوم غير صالحه الإستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة وتم تحرير عدد 7 محاضر 
و جاري اتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفه النيابة المختصة.
 
حملات للطب البيطرى بأسوان (1)
حملات للطب البيطرى بأسوان (1)

 

حملات للطب البيطرى بأسوان (2)
حملات للطب البيطرى بأسوان (2)

 

حملات للطب البيطرى بأسوان (3)
حملات للطب البيطرى بأسوان (3)

 

حملات للطب البيطرى بأسوان (4)
حملات للطب البيطرى بأسوان (4)

 

حملات للطب البيطرى بأسوان (5)
حملات للطب البيطرى بأسوان (5)

 


حملات تفتيشيه

لحوم فاسدة

اسوان

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