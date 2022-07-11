اليوم السابع
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ضبط المتهم بطعن والدته بسلاح أبيض فى قنا

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:20 م
ضبط المتهم بطعن والدته بسلاح أبيض فى قنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على المتهم بطعن والدته بطعنات من سلاح أبيض فى قرية عزبة هارون التابعة لمركز فرشوط شمالى محافظة قنا. 

 

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة ايمان. ص، 60 عاما، ربة منزل، مقيمة بعزبة هارون بفرشوط شمالى قنا.

 

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم فى الواقعة نجلها، تعدى عليها بسلاح أبيض، بسبب الإدمان ورفضها بعد طلب أموال منه.

 

تم نقل المصابة إلى مستشفى فرشوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.


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