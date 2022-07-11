اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يوليه 2022 01:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شباب وكبار.. القناوية يحتفلون بالمديح والذكر فى ثالث أيام العيد (فيديو)

الإثنين، 11 يوليه 2022 01:03 م
شباب وكبار.. القناوية يحتفلون بالمديح والذكر فى ثالث أيام العيد (فيديو) المديح والذكر
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشر من احتفالات عدد من أهالى محافظة قنا بحلقة ذكر ومدح، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، فى اليوم الثالث، والذى يجمع عددا من الشباب وكبار السن.

ويحتفل الأهالى بالمديح وحلقات الذكر منذ اليوم الأول وحتى اليوم الثالث من العيد، بجوار منطقة الشيخ حسين التى تقام فيها الاحتفالات والألعاب فى كل عيد، حيث يتوافد أهالى القرى على المكان.

وشهد العيد توافد الآلاف من أبناء قنا لصلاة العيد، وسط فرحة من الأطفال والكبار، وشهدت صلاة العيد أجواء مبهجة منها توزيع العيدية والألعاب على الأطفال، كما شهدت زيارة المقابر والتنزه بالكورنيش.


احتفالات عيد الفطر

عيد الاضحي

حلقات ذكر

احتفال أهالى قنا

اخبار



الموضوعات المتعلقة

منطقة الشيخ حسين بقنا تخصص 3 أيام لاستقبال المواطنين.. اعرف سر الحكاية.. لايف

الأحد، 10 يوليه 2022 02:40 م

اتفسح ببلاش وانبسط.. كورنيش النيل بقنا مقصد الأهالى فى الأعياد والمناسبات بدون تكلفة.. الاستمتاع بالحديقة والمراكب النيلية وألعاب الملاهي.. وطفطف ينقل المواطنين من وسط المدينة للكورنيش خلال الأعياد.. صور

الأحد، 10 يوليه 2022 02:06 م

محافظ قنا يزور دور الرعاية لتقديم التهنئة للأطفال بمناسبة عيد الأضحى

السبت، 09 يوليه 2022 12:34 م

محافظ قنا يشارك فتيات دار الرحمة وأطفال جمعية الشباب القبطى فرحتهم بعيد الأضحى

السبت، 09 يوليه 2022 09:18 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة