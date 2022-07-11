شباب وكبار.. القناوية يحتفلون بالمديح والذكر فى ثالث أيام العيد (فيديو)

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشر من احتفالات عدد من أهالى محافظة قنا بحلقة ذكر ومدح، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، فى اليوم الثالث، والذى يجمع عددا من الشباب وكبار السن.

ويحتفل الأهالى بالمديح وحلقات الذكر منذ اليوم الأول وحتى اليوم الثالث من العيد، بجوار منطقة الشيخ حسين التى تقام فيها الاحتفالات والألعاب فى كل عيد، حيث يتوافد أهالى القرى على المكان.

وشهد العيد توافد الآلاف من أبناء قنا لصلاة العيد، وسط فرحة من الأطفال والكبار، وشهدت صلاة العيد أجواء مبهجة منها توزيع العيدية والألعاب على الأطفال، كما شهدت زيارة المقابر والتنزه بالكورنيش.