سويسرا تجمد أصولا روسية بقيمة 6.8 مليار دولار

كتب أحمد عرفة

أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية أن سويسرا جمدت أصولا روسية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسرى حوالى أكثر من 6.8 مليار دولار بسبب العقوبات بحلول أوائل يوليو 2022، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية أنه اعتبارا بحلول 7 يوليو 2022، تم تجميد أصول مالية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسرى و15 عقارا فى سويسرا، موضحة أن تجميد الأصول هو جزء صغير من العقوبات المفروضة على روسيا.

ولفتت الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إلى أنه تم تجميد الأصول فى إطار العقوبات المفروضة على موسكو، حيث فرضت سويسرا العقوبات بعد أن فرضها الاتحاد الأوروبي.