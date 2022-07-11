اليوم السابع
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روسيا تمدد نظام حظر الطيران في جنوب ووسط روسيا حتى 18 يوليو

الإثنين، 11 يوليه 2022 09:08 ص
روسيا تمدد نظام حظر الطيران في جنوب ووسط روسيا حتى 18 يوليو روسيا - أرشيفية
وكالات

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مددت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية نظام حظر الطيران وسط وجنوب روسيا حتى 18يوليو الحالي.

وجاء في بيان صدر عن الوكالة ونشر على موقعها الرسمي: "تم تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 18 يوليو 2022".

وذكرت الوكالة أن سائر المطارات الروسية لا تزال تعمل بنظام عادي.

وتم إدخال حظر على الطيران في عدد من المناطق وسط وجنوب روسيا في 24 فبراير الماضي، أي بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ومنذ ذلك الوقت تم تمديد الحظر عدة مرات.

 

روسيا

حظر الطيران فى روسيا

تمديد حظر الطيران فى روسيا

وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية



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