اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تعلن روسيا: إغلاق خط نقل الغاز إلى أوروبا "السيل الشمالي - 1" للصيانة

الإثنين، 11 يوليه 2022 08:22 ص
روسيا تعلن روسيا: إغلاق خط نقل الغاز إلى أوروبا "السيل الشمالي - 1" للصيانة الغاز الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت موسكو، اليوم الاثنين إغلاق خط نقل الغاز إلى أوروبا "السيل الشمالي-1"؛ لإجراء أعمال صيانة، خلال الفترة من (11- 21) يوليو الجاري.


وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن هذا الإجراء يتزامن مع مخاوف في السوق الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم نقص الغاز في أوروبا.


وأفادت تقارير سابقة بأنه إذا لم يتم نقل كميات الغاز التي تتدفق عن طريق "السيل الشمالي-1" بطرق بديلة، فقد تواجه أوروبا زيادة حادة في أسعار "الوقود الأزرق".


وأعربت بعض البلدان من بينها ألمانيا والنمسا عن مخاوفها من أن الإمدادات عبر خط الأنابيب بعد الانتهاء من العمل قد تنخفض أو تتوقف.


روسيا

الغاز الروسى

السيل الشمالي

خط نقل الغاز إلى أوروبا

روسيا وأوروبا

أمن الطاقة



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