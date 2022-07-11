رئيس أوكرانيا: القوات الروسية شنت 34 غارة جوية خلال 24 ساعة

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أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي، أن القوات الروسية شنت 34 غارة جوية خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال زيلنسكي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الإثنين إن الجيش الأوكراني يتعامل مع هذه الهجمات في مختلف الاتجاهات، مشيرا إلى أنه لايزال هناك الكثير الذى يتعين القيام به لزيادة الخسائر الروسية للتوقف عن عمليتها العسكرية.



يذكر أن الجيش الأوكراني، أعلن أمس، ارتفاع عدد القتلي من الجنود الروس إلى 37 ألفا و300 منذ بداية التدخل العسكري في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 10 يوليو.



من ناحية أخرى، أعلنت جمهورية لوجانسك سيطرة قوات لوجانسك ودونيتسك بدعم من الجيش الروسي على بلدتين جديدتين فى جمهورية دونيتسك.



من جانبه، أعلن سفير جمهورية لوجانسك لدى روسيا، روديون ميروشنيك، تقدم القوات المشتركة على محور مدينة سيفريسك، مؤكدا قرب السيطرة على المدينة، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".



وأكد ميروشنيك انسحاب معظم الوحدات الأوكرانية من سيفرسك باتجاه مدينة سلافيانسك، مشيرا إلى أن القوميين المتطرفين يطلقون النار من الضواحي على العسكريين الأوكرانيين الذين يحاولون الهروب من المدينة، ما أدى الى وقوع عشرات القتلى في صفوف العسكريين الأوكران.