اليوم السابع
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خبير اقتصادى: ارتفاع مستوى التضخم العالمى أسبابه العقوبات الغربية على روسيا

الإثنين، 11 يوليه 2022 09:41 م
خبير اقتصادى: ارتفاع مستوى التضخم العالمى أسبابه العقوبات الغربية على روسيا أحمد ياسين الخبير الاقتصادي
كتب محمد رضا

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قال أحمد ياسين الخبير الاقتصادى، إن الوضع الصعب الذى تعيشه بريطانيا، ليس مرتبط بجونسون ولم يكن السبب الأساسى والخطير الذى تعيشه بريطانيا بل السبب الأساسى ارتفاع مستوى التضخم، والذى لا يرتبط بحرب روسيا وأوكرانيا بل مرتبط بشكل مباشر بالعقوبات الغربية على روسيا.

 

وأضاف خلال مداخلة من لندن مع إكسترا نيوز، أن روسيا دولة من اللاعبين بشكل أساسى فى قطاع الطاقة، وروسيا واحد أهم الاقتصادات الصاعدة وتعتمد على توريد السلع الأساسية ومصدر للطاقة وكذلك السلع الأساسية المتعلقة بالامن الغذائى، ولذلك كان ضربا من الجنون فرض عقوبات على روسيا. 

 

وتابع مستوى التضخم فى بريطانيا سيبلغ 10% وتعانى بتراجع مستوى الإنتاجية، لا تعود لأزمة وقعت بها الحكومة، وبريطانيا وأمريكا ضغطت لفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وكانوا يدركون أن الذى سيدفع تلك الفاتورة الاتحاد الأوروبى. 

 

وأكد أن تلك العقوبات على روسيا ستؤثر على منطقة اليورو فرنسا تعانى من عجز مستمر ووجهت لها عدت تحذيرات من المفوضية الأوروبية وطالبوا منها تخفيض العجز فى ميزانيتها، وحاليا الوضع فى ألمانيا كارثى.


اكسترا نيوز

خبير اقتصادى

العقوبات الغربية على روسيا

روسيا

بريطانيا

جونسون

اوكرانيا



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