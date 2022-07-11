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وزيرة خارجية بريطانيا: سأسعى للانتصار على روسيا إذا أصبحت رئيسة للوزراء

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:26 ص
وزيرة خارجية بريطانيا: سأسعى للانتصار على روسيا إذا أصبحت رئيسة للوزراء ليز تراس
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أنها ستسعى للانتصار على روسيا إذا أصبحت رئيسة للوزراء، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية داخلية وعدوانا روسيا وتعنتا من الصين، واعدة الشعب البريطاني بأنها ستبدأ العمل على الفور من أجل ضمان هزيمة روسيا في أوكرانيا، واستعادة عافية الاقتصاد البريطاني.

وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية أنها ستقوم بتخفيض ضريبة الشركات من اليوم الأول من ولايتها كرئيسة للوزراء، وستعمل على تقليص الإنفاق الحكومى.

 


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