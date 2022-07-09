رئيس مدينة أشمون يجرى جولة مفاجئة للمستشفى العام بأول أيام عيد الأضحى.. صور

أجرى المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، وبرفقتة رمضان محمدي نائب رئيس المدينة ، وأحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات، والنقيب السيد أبو حسانين رئيس شرطة المرافق بأشمون جولة تفقدية مفاجئة لمستشفي أشمون العام لمتابعة سير وإنتظام العمل بالمستشفي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وطبقاً لتعليماته بالتواجد الميداني بالشارع وسط المواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك .

وتم الاطمئنان على حاله المرضى وعلي مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، وكذلك تم تفقد قسم العناية الحرجة وأقسام الإستقبال و الطوارئ والوقوف على مدى جاهزية تلك الأقسام ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة بالإضافة إلى مدى كفاءة وإستعداد الأطقم الطبية والوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة بجميع أقسام المستشفى.

وتلاحظ وجود شاب من قرية شما يحتاج لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، وعلي الفور قام النمر بالتواصل مع وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية وتم تحويل ونقل المريض إلي مستشفى منوف لعمل الجراحة اللازمة.

من جانبة أكد النمر أنه تم التنبية علي نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بصفة دورية بالشارع من خلال شن الحملات الصباحية والمسائية والتصدي لكافة المخالفات وإزالة كافة الاشغالات بالطرق والشوارع والمتابعة الدورية والمستمرة لازالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي الرقعة الزراعية ، مؤكداً أن غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمجلس مدينة أشمون وجميع الوحدات المحلية تتواجد علي مدار ال 24 لتلقي أي شكاوي أو بلاغات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك علي أرقام 3442016 أو علي رقم3441996 وذلك لخدمة أهالي مركز ومدينة أشمون .