اليوم السابع
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حبس عامل بتهمة سرقة مبلغ مالى من شركة يعمل بها بالأزبكية

الإثنين، 11 يوليه 2022 04:16 م
حبس عامل بتهمة سرقة مبلغ مالى من شركة يعمل بها بالأزبكية سرقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الأزبكية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة التى يعمل بها.

 

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة كائنة بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل الشركة ملكه.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (موظف بالشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة).

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة من مفتاح الشركة كان يحتفظ بها نظراً لطبيعة عمله بها، وتم بإرشاده ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه) بمسكنه.

 

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


شرطة الأزبكية

مديرية أمن القاهرة

وزارة الداخلية

أخبار الحوادث



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