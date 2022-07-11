"جونز هوبكنز": 555 مليونا و454 ألفا و658 إصابة إجمالي إصابات كورونا حول العالم

أ ش أ

قالت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 555 مليونا و454 ألفا و658 إصابة.



وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و351 ألفا و181 وفاة.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 88.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.8 مليون.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ673 ألفا و610 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفا و454 وفاة