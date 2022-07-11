تشييع جنازة شقيقتين وابنة إحداهما إثر حادث مروع فى الشرقية.. صور

الشرقية فتحية الديب

شيع المئات من أبناء وأهالى مدينة القرين فى محافظة الشرقية، قبل قليل، جنازة شقيقتين وابنة إحداهما الطفلة؛ ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكى يستقلونها أثناء عودتهم من محافظة الإسماعيلية فى طريقهم إلى مسقط رأسهم فى مدينة القرين، فى الحادث الذى أودى كذلك بحياة خطيب إحدى الضحايا.



حضرت الجثامين الثلاثة إلى مدينة القرين فى محافظة الشرقية، وأدى المئات صلاة الجنازة على الجثامين فى مسجد عصام بمدينة القرين، قبل أن تشيع الجنازة فى طريقها إلى المقابر، ويتم دفن المتوفيين الثلاثة فى مقابر ذويهم، وهناك اصطف الجميع لأجل الدعاء للراحلين بالمغفرة وأن يرزقهم الله الجنة، وسط مشاعر يكسوها الحزن عقب وفاة الثلاثة فى حادث مروع خلال الساعات الأخيرة من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، والذى أودى كذلك بحياة خطيب إحدى الضحايا.



كانت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا بشأن الحادث الذى وقع فى طريق الكسارة – الصالحية الجديدة، بنطاق ودائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، الذى شهد انقلاب سيارة ملاكى كان يستقلها المتوفيين الأربعة وتحمل لوحات معدنية رقم 7559 (ر ن أ)، وذلك فى مياه ترعة الكسارة، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا، وهم كلًا من: أسماء سعفان، 25 عامًا، وابنتها ( طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام)، وشقيقتها آلاء محمد سعفان، 20 عامًا، مُقيماتةفى مدينة القرين، وخطيب شقيقتها المدعو أسامة سمير إبراهيم. محمد، مُقيم فى مدينة فاقوس.



جرى نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى الصالحية الجديدة المركزى، وبالعرض على جهات التحقيق فى مركز شرطة الحسينية صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

جانب من الجنازة (1)

جانب من الجنازة (2)

جانب من الجنازة (3)

جانب من الجنازة (4)