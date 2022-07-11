تسليك خطوط خفض المنسوب وإصلاح خط مياه شرب بقريتين فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة وقرى مركز كفر الشيخ، عدد من الحملات، منها حملات نظافة، ووقف حالة بناء مخالفـ، إضافة لإصلاح خطوط خفض منسوب، وإصلاح خط مياه شرب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة، عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، للمحافظة.

قالت المهندسة عايدة، ماضى، السكرتير العام المساعد، تمكنت حملات مجلس المدينة من تسليك خطوط خفض المنسوب بقرية متبول بنافورى مجلس المدينة، وإصلاح خط مياه الشرب بشنو، إضافة لحملات النظافة وإزالة التعديات.

وأضافت ماضى، كما تمكنت حملة مجلس المدينة من وقف حالة بناء بغرب المدينة وإزالة المبانى المخالفة ومصادرة مواد البناء، وتحرير محضر بالمخالفة، وإحالة المخالف للنيابة المختصة، مؤكدة أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة أيام عيد الأضحى المبارك.



اصلاح خط مياه شرب



تسليك خطوط خفض المنسوب بمتبول بنافورى مجلس المدينة



جانب من الاعمال