تجارية الإسماعيلية: غرفة عمليات لتلقى الشكاوى خلال إجازة عيد الأضحى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، المهندس أحمد عثمان، عن استمرار عمل غرفة العمليات بتجارية الإسماعيلية فى تلقى شكاوى الأعضاء للعمل على حلها من خلال التنسيق والتواصل مع مديرية التموين، لتيسير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنافذ التموينية أو المخابز.

وأكد "عثمان " فى بيان، أن وزارة التموين وفرت لكل مخبز مخزون استراتيجى من الدقيق يكفى لمدة أربعة أيام وذلك لضمان عدم توقف عمل المخابز أثناء اجازة العيد بالإضافة إلى صرف استعاضات السلع لمنافذ توزيع السلع التموينية.

وناشد " عثمان" أعضاء الجمعية العمومية من أصحاب منافذ البقالة وصرف السلع التموينية وأصحاب المخابز بسرعة التواصل مع الغرفة فى حالة وجود شكاوى أو ما يعيق تقديم الخدمة للمواطن وذلك للتدخل السريع والتواصل مع أجهزة الدولة لحل تلك المشاكل لضمان استمرار أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقدم "عثمان" الشكر لأعضاء شعبتى المخابز والمواد الغذائية والبقالة للدور والجهد الكبير الذى يقدمونه خلال أيام العيد وقامت الغرفة التجارية بالإسماعيلية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة شكاوى الأعضاء خلال العيد وتكونت غرفة العمليات ومتابعة الشكاوى كلا من محمد السيد مدر الغرفة التجارية بالإسماعيلية والاستاذ سيد الكرسليى رئيس الشعب التجارية وعضو الغرفة.

وطالب "عثمان" بعمل تقرير ويومى عن غرفة العمليات والمتابعة المستمرة من اللجنة المشكلة لرصد اى شكاوى خلال فترة اجازة العيد وعرضها على المجلس فى الجلسة القادمة لمجلس الإدارة.