اليابان تدخل الموجة السابعة من فيروس كورونا

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أعلن رئيس لجنة مكافحة فيروس (كورونا) الحكومية في اليابان شيجيرو أومي، أن بلاده دخلت موجة كورونا السابعة، ولكن لا توجد حاجة حاليا لفرض قيود جديدة على الحركة.



وقال أومي -في تصريح للصحفيين، نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الاثنين- إن الزيادة الأخيرة تعكس وصول "موجة جديدة" ومن المحتمل أن تكون مدفوعة بانتشار متحور "أوميكرون بي إيه 5"، والذي يقال إنه قابل للانتقال بشكل كبير.



وأضاف بعد لقائه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مكتب رئيس الوزراء "إذا فعل الجميع ما يمكنهم فعله [لتجاوز الأزمة]، فلا داع في هذه المرحلة لفرض قيود على الحركة".



وتتزايد الحالات على الصعيد الوطني في اليابان مع تسجيل ما مجموعه 37 ألفا و143 حالة جديدة اليوم ، بزيادة قدرها 120 % عن نفس اليوم الأسبوع الماضي.