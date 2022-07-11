اليوم السابع
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الإثنين، 11 يوليه 2022 05:47 م
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المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية: ليست كل الأسلحة الموجودة فى أوكرانيا بأيد أمينة

الإثنين، 11 يوليه 2022 05:25 م
المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية: ليست كل الأسلحة الموجودة فى أوكرانيا بأيد أمينة الإتحاد الأوروبى - أرشيفية
وكالات

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قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، "إننا نعرف عدد الأسلحة الموجودة في أوكرانيا وبالطبع ليست جميعها في أيد أمينة".

وأعلنت يوهانسون عن إنشاء "مركز دعم للأمن الداخلي وإدارة الحدود في مولدافيا" الدولة المرشحة الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع عُقد في براغ لوزراء الداخلية الأوروبيين مع نظيريهما في مولدافيا وأوكرانيا.

وأفادت بأن "الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من أن يعيد سيناريو الحرب في يوغوسلافيا السابقة نفسه"، مشددة على أن "ما زالت لدينا مشاكل مع تهريب الأسلحة من (هذه المنطقة) لصالح الجريمة المنظمة التي تغذي عنف الشبكات الإجرامية في الاتحاد الأوروبي".

وقالت "لذلك علينا أن نستعد معا منذ البداية".


اوكرانيا

المفوضية الاوروبية

الحرب الروسيه الاوكرانيه

روسيا



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