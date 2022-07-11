المفوضة الأوروبية: لدينا مؤشرات على تهريب أسلحة غربية من داخل أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه من تهريب الأسلحة الغربية من داخل أوكرانيا عبر مولدوفا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إنه سيتم إنشاء مركز دعم للأمن الداخلي والحدود في مولدوفا.

وأوضحت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية: لدينا مؤشرات على تهريب أسلحة غربية من داخل أوكرانيا.

وتابعت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية: ليست كل الأسلحة الموجودة في أوكرانيا بأيد أمينة.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تكرار سيناريو حرب يوغوسلافيا السابقة .