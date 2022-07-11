وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 2164 من الفحوصات الجديدة، بلغ 12 مليونا و51 ألفا و453 فحصا، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس؛ ليصبح العدد الإجمالي 16 ألفا و157 حالة، كما تم تسجيل 1736 حالة شفاء إضافية؛ ليصل اجمالى حالات التعافي إلى مليون و206 آلاف و753 حالة.