المشبّك الدمياطى عامل قلبان فى العيد.. شوف إزاى تشتريه بسعر كويس من رأس البر

دمياط - فريق المحافظات

شهدت محافظة دمياط توافد المئات من المواطنين لزيارة مدينة رأس البر، لقضاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وسط أجواء الاحتفال بعيد الأضحي كان لمحلات الحلويات نصيب كبير من هذه الاحتفالات.

وقدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل أحد محلات الحلويات بمدينة رأس البر، حرص الجميع على شراء المشبك الدمياطي ليس فقط لشهرته الواسعة، ولكن أسعاره والتي بدأت من 30 جنيها للكيلو هى الأخرى كانت عاملا علي الشراء.

حلويات دمياط كانت واحدة من المظاهر التى شاركت المواطنين احتفالهم بعيد الأضحي داخل مدينة رأس البر، أصناف متعددة اشتهر بها أبناء دمياط والتي شهدت إقبالا واسعا من زوار المدينة، لتشهد محلات الحلويات داخل مدينة رأس البر انتعاشة في حركة البيع.

وكانت مدينة رأس البر قد شهدت اليوم إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وسط استعدادات مكثفة من قبل مجلس مدينة رأس البر، أبرزها تكثيف حملات الإشغالات وتوفير أكثر من 100 فرد إنقاذ بطول الشاطئ، فضلا عن تواجد سيارات الإسعاف للتعامل مع اية طوارئ.

كما وفر مجلس مدينة رأس البر لافتات ارشادية تم توزيعها على الوافدين من خارج محافظة دمياط، لمعرفة أبرز الإمكان التى يمكن زيارتها داخل المدينة، كذلك خريطة الشواطئ المجانية وكيفية الوصول إليها.