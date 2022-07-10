اليوم السابع
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الأحد، 10 يوليه 2022 08:55 م
أكرم القصاص
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العيد فرحة.. المئات يتوافدون على منطقة اللسان برأس البر فى دمياط

الأحد، 10 يوليه 2022 08:00 م
العيد فرحة.. المئات يتوافدون على منطقة اللسان برأس البر فى دمياط عشاق الصيد فى رأس البر
دمياط - فريق المحافظات

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شهدت منطقة اللسان بمدينة رأس البر إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما هو المعتاد حرص الأهالى على زيارة منطقة اللسان فى رأس البر، التقاط الصور التذكارية، الجلوس امام نقطة التقاء البحر والنهر، قضاء وقتك فى هدوء.

أيضا وجد محبو هواية الصيد، مناخهم المناسب لممارسة هواياتهم فى جو مثالي، على جانب آخر استقلت منطقة النيل المواطنين الباحثين عن شراء الهدايا التذكارية. اجواء من المرح تنتشر فى رأس البر المناخ أيضا ساعد الجميع على الاستمتاع بإجازة سعيدة.

واستعد مجلس مدينة رأس البر لاستقبال الوافدين بحزمة من الإجراءات كان أبرزها تكثيف حملات الإشغالات بمنطقة السوق، أيضا قام مجلس مدينة رأس البر بتوفير أكثر من 100 فرد إنقاذ إلى جانب النفع بأكثر من 12 سيارة إسعاف تم توزيعها بطول الشاطئ تحسبا لأية طوارئ.

كما تم توزيع لافتات إرشادية للوافدين من خارج المحافظة، من أجل التعرف على أبرز المناطق التى يمكن زيارتها فى راس البر، وكذلك خريطة الشواطئ المجانية المتواجدة داخل المدينة وإمكانية الوصول إليها.

وشهد ثانى ايام عيد الأضحى المبارك إقبالا كثيفا من قبل المواطنين على مدينة رأس البر، رغم انشغال الأسر المصرية بأجواء امتحانات الثانوية العامة، ولكن راس البر احتفظت بمكانتها.


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