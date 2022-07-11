القبض على المتهمين بسرقة محتويات مدرسة فى العمرانية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة محتويات مدرسة فى العمرانية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سرقة إحدى المدارس فى العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن 3 عاطلين وراء التسلل للمدرسة، وسرقة محتوياتها.

حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وبإعداد كمين لهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.