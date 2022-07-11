العثور على جثتين بهما طلقات نارية فى قنا

قنا صابر سعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، هوية جثتى شابين عثر عليهما، بهما إصابات بطلقات نارية على الطريق العام بمدخل قرية القناوية، التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثتى شخصين بهما إصابات طلقات نارية على الطريق العام بمدخل قرية القناوية.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة على الفور وتبين العثور على جثة إبراهيم عبدالرازق أحمد 37، وبدرى عبداللاه عبد العزيز، 24 عامًا من جزيرة الطوابية، بهما إصابات بطلقات نارية داخل سيارة ربع نقل بقرية القناوية.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى.