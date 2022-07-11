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الإثنين، 11 يوليه 2022 01:18 م
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ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 147 خلال شهر

الإثنين، 11 يوليه 2022 12:50 م
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 147 خلال شهر فيضانات - ارشيفيه
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان خلال شهر إلى 147.

وفى وقت سابق لقي عشرات الأشخاص مصرعهم، وشرد المئات جراء الفيضانات الشديدة التي ضربت  باكستان، وذلك بعد أن اجتاحت الأمطار الموسمية البلاد، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

 

وفي إقليم بلوشستان الجنوبي، لقي 57 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، مصرعهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات، وفقًا لضياء الله لانجوف، مستشار شؤون الكوارث والشؤون الداخلية في الإقليم، مضيفًا أن ثمانية سدود انفجرت بسبب الأمطار الغزيرة.

 

وأضاف لانجوف  إن مئات الأشخاص  أصبحوا بلا مأوى بعد انهيار منازلهم بسبب الأمطار والفيضانات، مضيفا أن الأمطار الموسمية مستمرة.

 


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